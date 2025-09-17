Дорожники відновлюють покриття вулиці у центрі Харкова

Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Шляхрембуд» Харкова.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварії на мережах зовнішнього освітлення.
Комментариев: 0
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: