17.09.2025 16:07 Дмитро Колонєй

Дорожники відновлюють покриття вулиці у центрі Харкова

Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , бригади комунального підприємства ремонтують дорожнє покриття на Кооперативній вулиці

зрізали верхній шар асфальтобетону.

лагодять тротуар

після завершення підготовчих робіт шляховики почнуть асфальтування ділянки.

