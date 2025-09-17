    
17.09.2025  16:07   Дмитро Колонєй

Дорожники відновлюють покриття вулиці у центрі Харкова

Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Шляхрембуд» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства ремонтують дорожнє покриття на Кооперативній вулиці 
 
  • зрізали верхній шар асфальтобетону.
  • лагодять тротуар
  • після завершення підготовчих робіт шляховики почнуть асфальтування ділянки.
 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварії на мережах зовнішнього освітлення.

 

