17.09.2025 10:59 Рита Парфенова

На Харківщині зафіксовані нічні удари дронів та обстріли: є постраждала жінка

У Куп'янському районі в ніч на 17 вересня ворог атакував кілька громад області – зафіксовані пошкодження будівель, господарчих споруд та займання сухої трави.

Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.

Так, в ніч на 17 вересня зафіксовано кілька ворожих атак:

о 01:47 у селищі Шевченкове (Шевченківська громада) внаслідок влучання БпЛА типу «Герань» сталося займання сухої трави. Пошкоджено будівлю фітнес-клубу та господарчу споруду. Постраждалих немає;

близько 03:00 у селі Осиново (Куп’янська громада) внаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння. Постраждалих та загиблих немає.

Вренці, о 07:09, у селищі Красноярське Великобурлуцькій громади зафіксоване влучання ворожого FPV-дрону. Постраждала 57-річна жінка. Інформація уточнюється.

