    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині зафіксовані нічні удари дронів та обстріли: є постраждала жінка
17.09.2025  10:59   Рита Парфенова

На Харківщині зафіксовані нічні удари дронів та обстріли: є постраждала жінка

У Куп'янському районі в ніч на 17 вересня ворог атакував кілька громад області – зафіксовані пошкодження будівель, господарчих споруд та займання сухої трави.

Нічні атаки на Харківщині: у Красноярському постраждала жінка

Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.

Так, в ніч на 17 вересня зафіксовано кілька ворожих атак:

  • о 01:47 у селищі Шевченкове (Шевченківська громада) внаслідок влучання БпЛА типу «Герань» сталося займання сухої трави. Пошкоджено будівлю фітнес-клубу та господарчу споруду. Постраждалих немає;
  • близько 03:00 у селі Осиново (Куп’янська громада) внаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння. Постраждалих та загиблих немає.

Вренці, о 07:09, у селищі Красноярське Великобурлуцькій громади зафіксоване влучання ворожого FPV-дрону. Постраждала 57-річна жінка. Інформація уточнюється.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російська армія атакувала Харків та ще 11 населених пунктів області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 Надзвичайні події Шестеро людей постраждали в Харкові та області внаслідок ворожих ударів 16.09 ЖКГ Харківські газовики оперативно застосували міри та не допустити ускладнень після ворожого удару по місту 16.09 Надзвичайні події та кримінал Ворожий БпЛА пошкодив адміністративну будівлю у Харкові: фоторепортаж с місця прильоту  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 