На Харківщині зафіксовані нічні удари дронів та обстріли: є постраждала жінка

У Куп'янському районі в ніч на 17 вересня ворог атакував кілька громад області – зафіксовані пошкодження будівель, господарчих споруд та займання сухої трави.
Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.
Так, в ніч на 17 вересня зафіксовано кілька ворожих атак:
Вренці, о 07:09, у селищі Красноярське Великобурлуцькій громади зафіксоване влучання ворожого FPV-дрону. Постраждала 57-річна жінка. Інформація уточнюється.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російська армія атакувала Харків та ще 11 населених пунктів області.
Комментариев: 0
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: