    
Главная Новини Харкова Медицина Сказ на Харківщині: собака вкусила власницю та загинула
17.09.2025  10:31   Рита Парфенова

Сказ на Харківщині: собака вкусила власницю та загинула

В одному харківському селі запровадили карантинні обмеження та проводять заходи з ліквідації вогнища хвороби.

У Соколовому на Харківщині зафіксовано випадок сказу собаки

У селі Соколове Зміївської громади зафіксовано випадок сказу у собаки. Про це повідомила Харківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини, передає РЕДПОСТ.

За даними фахівців, 6 вересня тварина вкусила власницю під час годування, а 13 вересня загинула. Собака не була щеплена проти сказу. Патологічний матеріал направили на дослідження до Харківської регіональної лабораторії, де підтвердили захворювання.

У домогосподарстві провели вимушену вакцинацію кота. Потерпіла звернулася до лікаря-травматолога для огляду ран та проходить курс антирабічних щеплень.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській РВА у Соколовому та прилеглих угіддях запровадили карантинні обмеження. Затверджено план комплексних заходів з ліквідації осередку сказу.

Фахівці нагадують, що сказ – смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему людини та тварин. Єдиним засобом профілактики є своєчасна вакцинація домашніх улюбленців.

Від початку 2025 року в Чугуївському районі зафіксовано шість неблагополучних пунктів щодо сказу тварин – серед них випадки у котів, собак і лисиці. У двох селах карантин уже зняли, ще в одному його продовжено.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селы Лиман Слобожанської громади зареєстровано випадок сказу кота.
Тэги:  сказ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.08 Надзвичайні події Кажани почали нападати на людей 30.06 Медицина На Харківщині підтверджено випадок сказу: у Таранівці введено карантин 20.06 Медицина У селі Вовківка на Харківщині зафіксовано випадок сказу — запроваджено карантин
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 