Сказ на Харківщині: собака вкусила власницю та загинула

В одному харківському селі запровадили карантинні обмеження та проводять заходи з ліквідації вогнища хвороби.

У селі Соколове Зміївської громади зафіксовано випадок сказу у собаки. Про це повідомила Харківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини, передає РЕДПОСТ.

За даними фахівців, 6 вересня тварина вкусила власницю під час годування, а 13 вересня загинула. Собака не була щеплена проти сказу. Патологічний матеріал направили на дослідження до Харківської регіональної лабораторії, де підтвердили захворювання.

У домогосподарстві провели вимушену вакцинацію кота. Потерпіла звернулася до лікаря-травматолога для огляду ран та проходить курс антирабічних щеплень.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській РВА у Соколовому та прилеглих угіддях запровадили карантинні обмеження. Затверджено план комплексних заходів з ліквідації осередку сказу.

Фахівці нагадують, що сказ – смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему людини та тварин. Єдиним засобом профілактики є своєчасна вакцинація домашніх улюбленців.

Від початку 2025 року в Чугуївському районі зафіксовано шість неблагополучних пунктів щодо сказу тварин – серед них випадки у котів, собак і лисиці. У двох селах карантин уже зняли, ще в одному його продовжено.

