    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція вилучила на Харківщині безакцизні тютюнові вироби на 28 тисяч гривень
10.09.2025  12:37   Рита Парфенова

Поліція вилучила на Харківщині безакцизні тютюнові вироби на 28 тисяч гривень

Правоохоронці під час обшуку торговельної точки знайшли партію нелегальної продукції та зафіксували факт продажу тютюну неповнолітньому.

На Харківщині вилучили безакцизні тютюнові вироби на 28 тисяч гривень

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські виявили незаконний продаж тютюнових виробів. Під час обшуку торговельної точки вилучено 35 електронних цигарок та 23 суміші для них без марок акцизного податку. Загальна вартість конфіскованого становить близько 28 тисяч гривень.

Крім того, правоохоронці встановили, що місцева мешканка продавала тютюнові вироби неповнолітньому.

На Харківщині вилучили безакцизні тютюнові вироби на 28 тисяч гривень

Дільничні офіцери поліції спільно з виконуючим обов’язки інспектора ювенальної превенції Лозівського районного відділу поліції склали щодо правопорушниці адміністративні протоколи:

  • за ч. 1 ст. 156 КУпАП – порушення правил торгівлі тютюновими виробами без марок акцизного податку;
  • за ч. 2 ст. 156 КУпАП – продаж тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років.

Матеріали справи направлено до суду, який ухвалить рішення відповідно до законодавства.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 серпня 2025 року правоохоронці на ринку у місті Златопіль виявили, що місцева мешканка незаконно продає безакцизну тютюнову продукцію. Також жінка попалася на продажі цигарок неповнолітньому.
Тэги:  безакцизний, тютюн, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 