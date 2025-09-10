10.09.2025 12:37 Рита Парфенова

Поліція вилучила на Харківщині безакцизні тютюнові вироби на 28 тисяч гривень

Правоохоронці під час обшуку торговельної точки знайшли партію нелегальної продукції та зафіксували факт продажу тютюну неповнолітньому.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські виявили незаконний продаж тютюнових виробів. Під час обшуку торговельної точки вилучено 35 електронних цигарок та 23 суміші для них без марок акцизного податку. Загальна вартість конфіскованого становить близько 28 тисяч гривень.

Крім того, правоохоронці встановили, що місцева мешканка продавала тютюнові вироби неповнолітньому.

Дільничні офіцери поліції спільно з виконуючим обов’язки інспектора ювенальної превенції Лозівського районного відділу поліції склали щодо правопорушниці адміністративні протоколи:

за ч. 1 ст. 156 КУпАП – порушення правил торгівлі тютюновими виробами без марок акцизного податку;

за ч. 2 ст. 156 КУпАП – продаж тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років.

Матеріали справи направлено до суду, який ухвалить рішення відповідно до законодавства.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 серпня 2025 року правоохоронці на ринку у місті Златопіль виявили, що місцева мешканка незаконно продає безакцизну тютюнову продукцію. Також жінка попалася на продажі цигарок неповнолітньому.