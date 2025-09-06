06.09.2025 17:15 Віталій Хіневич

Харків'янин передавав ворогові дані про розташування українських військових

Восени 2024 року 34-річний харків’янин через Telegram налагодив зв’язок із представником російської розвідки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

В обмін на грошову винагороду він передавав інформацію про розташування українських військових і об’єктів критичної інфраструктури Харкова. Йшлося про виявлення модульних котелень та когенераційних установок — критичних об’єктів, які після ударів по ТЕЦ забезпечують місто теплом і електроенергією.

Також він намагався встановити місця дислокації ТЦК. Для цього, під виглядом звичайних розмов, випитував адреси у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, після чого здійснював приховану фотофіксацію.

Зібрану інформацію — координати, знімки та текстові пояснення — агент передавав куратору.

Отримані дані могли бути використані для планування нових ударів по Харкову, що загрожувало послабленням оборони міста та залишенням населення без світла і тепла.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

