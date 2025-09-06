    
06.09.2025  17:15   Віталій Хіневич

Харків'янин передавав ворогові дані про розташування українських військових

Восени 2024 року 34-річний харків’янин через Telegram налагодив зв’язок із представником російської розвідки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
В обмін на грошову винагороду він передавав інформацію про розташування українських військових і об’єктів критичної інфраструктури Харкова. Йшлося про виявлення модульних котелень та когенераційних установок — критичних об’єктів, які після ударів по ТЕЦ забезпечують місто теплом і електроенергією.
 
Також він намагався встановити місця дислокації ТЦК. Для цього, під виглядом звичайних розмов, випитував адреси у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, після чого здійснював приховану фотофіксацію.
 
Зібрану інформацію — координати, знімки та текстові пояснення — агент передавав куратору.
 
Отримані дані могли бути використані для планування нових ударів по Харкову, що загрожувало послабленням оборони міста та залишенням населення без світла і тепла.
 
Обвинувачений перебуває під вартою. 
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
