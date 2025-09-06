    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя та пограбував її
06.09.2025  13:05   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя та пограбував її

До правоохоронців надійшло повідомлення про злочин від 40-річної мешканки селища Вільшани.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка розповіла, що малознайомий чоловік вдарив її кулаком в обличчя, забрав два мобільні телефони та зірвав з шиї золотий ланцюжок із кулоном.
 
Правоохоронці з’ясували, що подія сталася у вересні під час спільного застілля в оселі потерпілої. Жінка відпочивала разом із 58-річним сусідом та його племінником. Коли сусід пішов додому, новий знайомий потерпілої залишився з нею наодинці та пограбував жінку.
 
Нападником виявився 34-річний житель Харкова, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
 
Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито мешканця селища Нова Водолага у незаконному збуті наркотичних речовин.
 
Тэги:  події, харків
