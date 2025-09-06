06.09.2025 13:05 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя та пограбував її

До правоохоронців надійшло повідомлення про злочин від 40-річної мешканки селища Вільшани.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка розповіла, що малознайомий чоловік вдарив її кулаком в обличчя, забрав два мобільні телефони та зірвав з шиї золотий ланцюжок із кулоном.

Правоохоронці з’ясували, що подія сталася у вересні під час спільного застілля в оселі потерпілої. Жінка відпочивала разом із 58-річним сусідом та його племінником. Коли сусід пішов додому, новий знайомий потерпілої залишився з нею наодинці та пограбував жінку.

Нападником виявився 34-річний житель Харкова, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

