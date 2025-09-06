    
Главная Новини Харкова ЖКГ Фахівці усунули понад 1,2 тисячі витоків газу на будинкових мережах
06.09.2025  12:00   Віталій Хіневич

Фахівці усунули понад 1,2 тисячі витоків газу на будинкових мережах

Обстеження мереж проведене у 233 будинках. Витоки газу були у всіх домах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
У серпні, під час технічного обслуговування газопроводів спільної власності у багатоповерхівках, працівники Харківської філії «Газмережі» виявили та ліквідували більше 1,2 тис. витоків газу.
 
Для власників квартир, де проведені роботи, сформовані рахунки на разовий платіж.
 
Їх можна завантажити через особистий кабінет.
 
Способи оплати послуг:
 
  • Особистий кабінет на сайті «Газмережі» у розділі «Додаткові послуги»
  • Мобільні застосунки «Приват24» та «Ощад», а також інші банки за реквізитами на рахунку
  • Каси банківських установ
  • Відділення Укрпошти
  • Сервіси EasyPay

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово відключать газ у частині Салтівського району Харкова.

Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 ЖКГ У Лозовій продовжуються роботи з відновлення електропостачання 05.09 ЖКГ Харківські комунальники за тиждень відремонтували 117 домофонів 05.09 ЖКГ У Харкові на вулиці Кричевського триває відновлення житлового будинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 