06.09.2025 12:00 Віталій Хіневич

Фахівці усунули понад 1,2 тисячі витоків газу на будинкових мережах

Обстеження мереж проведене у 233 будинках. Витоки газу були у всіх домах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

У серпні, під час технічного обслуговування газопроводів спільної власності у багатоповерхівках, працівники Харківської філії «Газмережі» виявили та ліквідували більше 1,2 тис. витоків газу.

Для власників квартир, де проведені роботи, сформовані рахунки на разовий платіж.

Їх можна завантажити через особистий кабінет.

Способи оплати послуг:

Особистий кабінет на сайті «Газмережі» у розділі «Додаткові послуги»

Мобільні застосунки «Приват24» та «Ощад», а також інші банки за реквізитами на рахунку

Каси банківських установ

Відділення Укрпошти

Сервіси EasyPay

