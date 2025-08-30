30.08.2025 08:35 Віталій Хіневич

Три населені пункти Харківської області опинилися під ворожим обстрілом

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Слобожанське зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (сел. Приколотне);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки (м. Слобожанське).

Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська.

