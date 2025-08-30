30.08.2025 08:35 Віталій Хіневич
Три населені пункти Харківської області опинилися під ворожим обстрілом
Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.
У м. Слобожанське зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (сел. Приколотне);
-
у Чугуївському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки (м. Слобожанське).
Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська.
