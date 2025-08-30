30.08.2025 08:15 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом
Протягом доби з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Борівському лісництві поблизу селища Борова Ізюмського району. Вогнем охоплена лісова підстилка на площі 1,5 га.
Ліквідовано 8 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1 га.
Триває ліквідація 3 лісових пожеж на території Борівського та Петрівського лісництв в Ізюмському районі.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.
