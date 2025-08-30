    
30.08.2025  08:15   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

Протягом доби з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Борівському лісництві поблизу селища Борова Ізюмського району. Вогнем охоплена лісова підстилка на площі 1,5 га.
 
Ліквідовано 8 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1 га.
 
Триває ліквідація 3 лісових пожеж на території Борівського та Петрівського лісництв в Ізюмському районі.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
