У Харкові судитимуть біглого посадовця залізниці, який допомагав загарбникам

Правоохоронці з'ясували, чим займався чиновник в окупованому місті під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 48-річний чиновник, який керував до окупації дистанцією виробничого підрозділу «Купʼянська дистанція захисних лісонасаджень» під час тимчасової окупації Купʼянщини активно допомагав ворогові:

добровільно обійняв посаду «заместителя генерального директора по инфраструктуре государственного предприятия «Купянская железная дорога;

1 липня 2022 року чоловік уклав «трудовий контракт» із керівником псевдопідприємства;

почав виконувати обов’язки, спрямовані на забезпечення функціонування залізничної інфраструктури на тимчасово окупованій території Харківщини;

координував діяльність і розвиток підрозділів шляхових господарств, електропостачання, сигналізації та зв’язку;

безпосередньо контролював розробки з впровадження пропозицій та програм технологічного і технічного розвитку підприємства;

слідкував, аби кожен потяг під рухався безперебійно, а фінансова звітність надходила прямо до окупаційного керівництва;

відповідав за матеріальні цінності псевдопідприємства;

забезпечував, щоб залізниця працювала на ворога;

сприяв тому, щоб потяги перевозили військову техніку, боєприпаси та інші ресурси для потреб окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Харківщини.

Наразі обвинуваченого, який переховується на території РФ, розшукують правоохоронц. Його судитимуть заочно в Основʼянському районному суді м. Харкова. Чоловіку загрожує від десяти до дванадцяти років за гратами, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, та з конфіскацією майна або без такої.

