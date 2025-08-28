28.08.2025 14:55 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 28 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3337 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
Радіотелефоніст – 120 000 грн.
Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
Головний електромеханік – 39 700 грн.
Друкар-тиснильник – 30 000 грн.
Механік з ремонту транспорту – 29 900 грн.
Фахівець – 26 000 грн.
Моторист транспортувальних механізмів – 25 000 грн.
Оперуповноважений – 21 100 грн.
Робітник з догляду за тваринами – 20 000 грн.
Перекладач – 19 400 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 600 498.
Інформацію про стан роботи і контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
