28.08.2025  14:55   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 28 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3337 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Радіотелефоніст – 120 000 грн.           
  • Начальник фінансового відділу  – 55 000 грн.           
  • Головний електромеханік – 39 700 грн.           
  • Друкар-тиснильник – 30 000 грн.           
  • Механік з ремонту транспорту – 29 900 грн.            
  • Фахівець – 26 000 грн.           
  • Моторист транспортувальних механізмів – 25 000 грн.           
  • Оперуповноважений – 21 100 грн.           
  • Робітник з догляду за тваринами – 20 000 грн.           
  • Перекладач – 19 400 грн.           
           З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
           
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 600 498.
 
Інформацію про стан роботи і контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
