Комунальники підтримують належний стан міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» працюють над утриманням у належному стані територій міських кладовищ, крематорію, меморіальних комплексів та прилеглих до них ділянок.

Комунальники забезпечують охайний вигляд і ретельний догляд за цими важливими місцями.

Минулого тижня виконано значний обсяг робіт:

Покошено траву на площі 7,5 га.

Прибрано 6,8 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів.

Вивезено 88 куб. м сміття за допомогою спеціалізованої техніки.

Також триває облаштування газонів і квітників, підрізання кущів, видалення аварійних гілок дерев, сухостою та розчищення територій від порослі й чагарників.

