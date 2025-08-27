    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники підтримують належний стан міських кладовищ
27.08.2025  14:55   Віталій Хіневич

Комунальники підтримують належний стан міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» працюють над утриманням у належному стані територій міських кладовищ, крематорію, меморіальних комплексів та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальники забезпечують охайний вигляд і ретельний догляд за цими важливими місцями.
 
 
Минулого тижня виконано значний обсяг робіт:
 
  • Покошено траву на площі 7,5 га.
  • Прибрано 6,8 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів.
  • Вивезено 88 куб. м сміття за допомогою спеціалізованої техніки.

Також триває облаштування газонів і квітників, підрізання кущів, видалення аварійних гілок дерев, сухостою та розчищення територій від порослі й чагарників.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни з питних бюветів вже набрали понад 3,1 мільйона літрів води.
 
