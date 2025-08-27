27.08.2025 14:20 Віталій Хіневич

Утримував у машині, а потім зґвалтував 13-річну дівчину: 15 років за ґратами проведе зловмисник

У жовтні 2023 року в одному з населених пунктів Берестинського району чоловік підійшов до 13-річної дівчини, схопив її за руку, та, погрожуючи ножем, примусив сісти в його авто.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Незважаючи на прохання дитини відпустити, 36-річний нападник утримував її у машині, а потім зґвалтував.

Через декілька годин потерпілій вдалося вирватися та втекти. Вона одразу зателефонувала батькам, які приїхали й забрали її.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час судового розгляду він не визнав вину і стверджував, що нібито мав намір лише підвезти дівчину додому через пізню годину та воєнний стан.

Проте стороною обвинувачення забезпечено повне та об’єктивне доведення вини особи у вчиненні інкримінованих злочинів. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

