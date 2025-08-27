Утримував у машині, а потім зґвалтував 13-річну дівчину: 15 років за ґратами проведе зловмисник

У жовтні 2023 року в одному з населених пунктів Берестинського району чоловік підійшов до 13-річної дівчини, схопив її за руку, та, погрожуючи ножем, примусив сісти в його авто.
Комментариев: 0
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
27 серпня відзначають День сала. Це свято люблять не лише українці, а й численні туристи.
влажность:
давление:
ветер: