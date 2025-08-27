    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Утримував у машині, а потім зґвалтував 13-річну дівчину: 15 років за ґратами проведе зловмисник
27.08.2025  14:20   Віталій Хіневич

Утримував у машині, а потім зґвалтував 13-річну дівчину: 15 років за ґратами проведе зловмисник

У жовтні 2023 року в одному з населених пунктів Берестинського району чоловік підійшов до 13-річної дівчини, схопив її за руку, та, погрожуючи ножем, примусив сісти в його авто.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Незважаючи на прохання дитини відпустити, 36-річний нападник утримував її у машині, а потім зґвалтував.
 
Через декілька годин потерпілій вдалося вирватися та втекти. Вона одразу зателефонувала батькам, які приїхали й забрали її.
 
Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час судового розгляду він не визнав вину і стверджував, що нібито мав намір лише підвезти дівчину додому через пізню годину та воєнний стан.
 
Проте стороною обвинувачення забезпечено повне та об’єктивне доведення вини особи у вчиненні інкримінованих злочинів. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що група квартирних крадіїв діяла у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Надзвичайні події Група квартирних крадіїв діяла у Харкові 27.08 Надзвичайні події На Харківщині чоловіка підозрюють у збуті психотропної речовини 27.08 Надзвичайні події У Харкові водій BMW збив пішохода на тротуарі: жінка померла в лікарні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 