27.08.2025 13:42 Віталій Хіневич

Група квартирних крадіїв діяла у Харкові

Зловмисник відтискали рами металопластикових вікон у приватних будинках, після чого викрадали грошові кошти, ювелірні вироби та інше майно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Упродовж кількох місяців чоловіки встигли обікрасти щонайменше сім домоволодінь у Немишлянському, Київському та Салтівському районах міста. Сума викраденого сягала десятків тисяч гривень, серед вкраденого – золоті прикраси, колекційні монети, комп’ютерна техніка, відеореєстратори. Частину викраденого встигли збути у ломбард.

Оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення, встановили особи зловмисників та задокументували їхню діяльність. Це мешканці міста, раніше судимі за аналогічні злочини.

26 серпня правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання підозрюваних. У ході слідчих дій було вилучено викрадені речі, одяг, у якому зловмисники перебували під час скоєння злочинів, а також інші докази їхньої причетності.

Наразі за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні серії крадіжок з приватних будинків на території міста. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до інших крадіжок у місті.