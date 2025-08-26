    
26.08.2025  19:36   Дмитро Колонєй

Посадовця ЗСУ спіймали на хабарі правоохоронці Харківщини

Мешканець Харківщини, заробляв чималі гроші на демобілізованих військовослужбовцях.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний начальник служби військової техніки одного з підрозділів Збройних сил України, вимагав хабар за «вирішення питання» з поновленням на службі. За 2 500 доларів США зловмисник обіцяв допомогти демобілізованому військовослужбовцю з поновленням на службі та переведенням до підрозділу БпЛА.
 
 
Посадовець був затриманий  "на гарячому" - під час отримання коштів. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці вилучили грошові кошти та мобільний телефон.
 
 
Чоловіку оголошено підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Викрили правопорушника слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за оперативним супроводом співробітників 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині посадовиця податкової заробляла на підприємцях.
 

 

Тэги:  кримінал, афера, харків, шахрайство
