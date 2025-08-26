26.08.2025 20:09 Дмитро Колонєй

Підприємці отримають мільйон гривень від Уряду: за що саме

Кабмін вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа».



Як повідомляє РЕДПОСТ Кабмін вирішив створити спеціальні умови для креативних підприємців. Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30

Програма охоплює

кіно та відеоіндустрію,

бібліотеки,

музеї,

театри,

архітектуру,

дизайн,

медіа,

фотографію,

розробку ігор і ПЗ,

PR та рекламу,

індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

«Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.