26.08.2025  20:09   Дмитро Колонєй

Підприємці отримають мільйон гривень від Уряду: за що саме

Кабмін вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа».


Як повідомляє РЕДПОСТ Кабмін  вирішив створити спеціальні умови для креативних підприємців. Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:
 
  • 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
  • 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
  • 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
  • 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30

Програма охоплює

  • кіно та відеоіндустрію,
  • бібліотеки,
  • музеї,
  • театри,
  • архітектуру,
  • дизайн,
  • медіа,
  • фотографію,
  • розробку ігор і ПЗ,
  • PR та рекламу,
  • індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.
 
«Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.
 
