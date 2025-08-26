26.08.2025 20:09 Дмитро Колонєй
Підприємці отримають мільйон гривень від Уряду: за що саме
Кабмін вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа».
Як повідомляє РЕДПОСТ
Кабмін вирішив створити
спеціальні умови для креативних підприємців. Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:
-
100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
-
200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
-
500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
-
1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30
Програма охоплює
-
кіно та відеоіндустрію,
-
бібліотеки,
-
музеї,
-
театри,
-
архітектуру,
-
дизайн,
-
медіа,
-
фотографію,
-
розробку ігор і ПЗ,
-
PR та рекламу,
-
індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.
«Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.
