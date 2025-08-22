22.08.2025 21:20 Дмитро Колонєй

У Харкові відбулися святкові заходи з нагоди 371-ї річниці заснування міста та 82-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників.



Цей день нагадує, що зло можна перемогти, але лише разом - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , упродовж дня в метрополітені проходили святкові концерти для військових, освітян, комунальників, медиків, рятувальників.

Міський голова Ігор Терехов відзначив роботу всіх служб та підприємств, бізнесу, медіа та інших сфер, які щодня забезпечують безпеку та життєдіяльність Харкова в умовах війни.

«Але насамперед я хочу подякувати військовим - тим, хто боронить нашу землю, хто з 24 лютого 2022 року не пустив ворога до Харкова, хто воює й дотепер. 23 серпня - не просто дата в календарі. Це день, коли Харків був визволений від загарбників. Цей день нагадує, що зло можна перемогти, але лише разом. Я дякую всім, хто працює для Харкова і харків’ян. І я впевнений, що після перемоги ми разом відбудуємо наше славетне місто-герой», - зазначив Ігор Терехов.

Кращим працівникам мер вручив годинники та нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» III ст.

