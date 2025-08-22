    
Главная Новини Харкова Влада Цей день нагадує, що зло можна перемогти, але лише разом - Ігор Терехов
22.08.2025  21:20   Дмитро Колонєй

Цей день нагадує, що зло можна перемогти, але лише разом - Ігор Терехов

У Харкові відбулися святкові заходи з нагоди 371-ї річниці заснування міста та 82-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників.


Цей день нагадує, що зло можна перемогти, але лише разом - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, упродовж дня в метрополітені проходили святкові концерти для військових, освітян, комунальників, медиків, рятувальників. 
 
Міський голова Ігор Терехов відзначив роботу всіх служб та підприємств, бізнесу, медіа та інших сфер, які щодня забезпечують безпеку та життєдіяльність Харкова в умовах війни.
 
«Але насамперед я хочу подякувати військовим - тим, хто боронить нашу землю, хто з 24 лютого 2022 року не пустив ворога до Харкова, хто воює й дотепер. 23 серпня - не просто дата в календарі. Це день, коли Харків був визволений від загарбників. Цей день нагадує, що зло можна перемогти, але лише разом. Я дякую всім, хто працює для Харкова і харків’ян. І я впевнений, що після перемоги ми разом відбудуємо наше славетне місто-герой», - зазначив Ігор Терехов.
 
Відзначив кращіх працівників служб, підприємств, бізнесу та інших сфер міста Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращіх працівників служб, підприємств, бізнесу та інших сфер міста Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращіх працівників служб, підприємств, бізнесу та інших сфер міста Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращіх працівників служб, підприємств, бізнесу та інших сфер міста Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращіх працівників служб, підприємств, бізнесу та інших сфер міста Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Кращим працівникам мер вручив годинники та нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» III ст.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Влада Ігор Терехов закликав містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги на свята 22.08 Суспільство Нехай 50‑та паралель стане символом об’єднання - Ігор Терехов   22.08 Спорт У Харкові нагородили переможців дитячого футбольного турніру (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 