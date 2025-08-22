22.08.2025 20:37 Дмитро Колонєй

За кордон зможуть виїжджати чоловіки до 22 років, якщо це схвалять народні обранці

Раніше розлядалося питання про відповідну постанову Кабміну.

Як повідомляє РЕДПОСТ , усі 22-річні чоловіки будуть мати право виїхати за кордон у разі прийняття народним обранцями відповідного законпроєкту. Єдина обовʼязкова умова, аби покинути Україну — треба буде оновити військово-облікові документи. Голосування буде у вересні.

Щодо 23-річних, виїхати з України НЕ зможуть ті, кому цього року виповниться 23,

«Тобто, тим, кому в 2026-му буде 24 — їм можна обмежити свободу пересування, бо вони підлягають мобілізації з 25-ти. Доки вам немає 23-х — можете вільно пересуватися», — пояснив автор законопроєкту нардеп Федір Веніславський.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, які не є військовозобов’язаними - жінки-держслужбовці, судді, керівниці структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.