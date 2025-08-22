За кордон зможуть виїжджати чоловіки до 22 років, якщо це схвалять народні обранці

Раніше розлядалося питання про відповідну постанову Кабміну.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, які не є військовозобов’язаними - жінки-держслужбовці, судді, керівниці структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.
Комментариев: 0
Фортуна може піднести приємні сюрпризи, день сприятливий для фінансових рішень та покупок. Також це чудовий час для спілкування, нових знайомств і сміливих кроків у коханні.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
влажность:
давление:
ветер: