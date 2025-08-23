    
23.08.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
23 серпня очікується похмура погода, можливі опади.
 
Вітер південно-західний, 1,7 – 2,8 м/с.
 
Температура повітря вдень 22 – 21° тепла.
 
Народні прикмети:

 
  • Якщо в цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго – всю осінь. 
  • Якщо вода у водоймах спокійна – осінь і зима будуть теплими.
погода, харків
