21.08.2025 08:55 Віталій Хіневич
Через ворожі обстріли в Харківській області за добу загинуло двоє людей
Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
Поблизу села Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка.
По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 ракету (попередньо);
-
6 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Ланцет»;
-
2 БпЛА типу «Молнія»;
-
3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Прудянка, сел. Слатине);
-
у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Пролісне), автомобіль (сел. Старий Салтів);
-
у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.
На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.
