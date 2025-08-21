21.08.2025 08:55 Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли в Харківській області за добу загинуло двоє людей

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Поблизу села Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка.

По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету (попередньо);

6 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Прудянка, сел. Слатине);

у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Пролісне), автомобіль (сел. Старий Салтів);

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 19-річний юнак отримав поранення через вибухонебезпечний предмет.