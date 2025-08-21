    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через ворожі обстріли в Харківській області за добу загинуло двоє людей
21.08.2025  08:55   Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли в Харківській області за добу загинуло двоє людей

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Поблизу села Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка.
 
По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракету (попередньо);
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Прудянка, сел. Слатине); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Пролісне), автомобіль (сел. Старий Салтів); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка). 
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.
 
На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 19-річний юнак отримав поранення через вибухонебезпечний предмет.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Надзвичайні події Окупанти вдарили по Слатиному з РСЗВ 21.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами 20.08 Надзвичайні події Обстріл села Прудянка: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 