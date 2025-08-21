    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
21.08.2025  08:40   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці ворог вдарив по селу Прудянка Дергачівської громади Харківського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 120 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
 
Також ворожі обстріли спричинили 4 пожежі у природних екосистемах, зокрема 2 у лісових масивах. Найбільша з них — на території Борівського лісництва між населеними пунктами Новоплатонівка та Борова. Там горить хвойна підстилка на площі 5 га. Ліквідація пожежі триває.
 
Загалом ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11,5 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 150 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 19-річний юнак отримав поранення через вибухонебезпечний предмет.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Надзвичайні події Окупанти вдарили по Слатиному з РСЗВ 21.08 Надзвичайні події Через ворожі обстріли в Харківській області за добу загинуло двоє людей 20.08 Надзвичайні події Обстріл села Прудянка: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 