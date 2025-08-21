21.08.2025 08:40 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативні виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці ворог вдарив по селу Прудянка Дергачівської громади Харківського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 120 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Також ворожі обстріли спричинили 4 пожежі у природних екосистемах, зокрема 2 у лісових масивах. Найбільша з них — на території Борівського лісництва між населеними пунктами Новоплатонівка та Борова. Там горить хвойна підстилка на площі 5 га. Ліквідація пожежі триває.

Загалом ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11,5 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 150 одиниць вибухонебезпечних предметів.

