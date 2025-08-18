    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Стало відомо, скільки будівель постраждало через ворожий удар по Харкову (фото)
18.08.2025  15:51   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки будівель постраждало через ворожий удар по Харкову (фото)

У Харкові тривають відновлювальні роботи та обстеження будинків на наявність руйнувань продовжується.

Пошкодженно десятки будинків через ворожий удар по місту: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ продовжується обстеження будинків на наявність руйнувань продовжується. Наразі відомо, що внаслідок ворожих атак 18 серпня 2025 року, в Індустріальному районі було
  • пошкоджено щонайменше 20 будівель. 
  • вибито 692 вікна у квартирах і 70 - у під’їздах, а також 221 скління балконів
  • пошкоджено чотири покрівлі.
Станом на 12:00 комунальні служби закрили близько 40% контурів і половину балконів.
 
Пошкодженно десятки будинків через ворожий удар по місту: Новини Харкова
 
Пошкодженно десятки будинків через ворожий удар по місту: Новини Харкова
 
Пошкодженно десятки будинків через ворожий удар по місту: Новини Харкова
 
Роботи з усунення наслідків обстрілів та допомога мешканцям району тривають:
  • працівники КП «Міськсвітло» уже відновили вуличне освітлення
  • фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна,
  • КП «Житлокомсервіс» консультує мешканців щодо компенсацій за програмою «єВідновлення».
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня 2025 року близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків, будинки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.08 Надзвичайні події та кримінал Наслідки терористичного удару по житловому будинку в Індустріальному районі Харкова (фото)   17.08 Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову балістичною ракетою (оновлено) 17.08 Влада Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 