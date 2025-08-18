18.08.2025 15:51 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки будівель постраждало через ворожий удар по Харкову (фото)
У Харкові тривають відновлювальні роботи та обстеження будинків на наявність руйнувань продовжується.
продовжується обстеження будинків на наявність руйнувань продовжується. Наразі відомо, що внаслідок ворожих атак 18 серпня 2025 року, в Індустріальному районі було
пошкоджено щонайменше 20 будівель.
вибито 692 вікна у квартирах і 70 - у під’їздах, а також 221 скління балконів
пошкоджено чотири покрівлі.
Станом на 12:00 комунальні служби закрили близько 40% контурів і половину балконів.
Роботи з усунення наслідків обстрілів та допомога мешканцям району тривають:
працівники КП «Міськсвітло» уже відновили вуличне освітлення
фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна,
КП «Житлокомсервіс» консультує мешканців щодо компенсацій за програмою «єВідновлення».
18 серпня 2025 року близько 05:00 російські окупанти завдали
масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
