18.08.2025 15:19 Дмитро Колонєй

Харківські ремонтники роблять комфортнішею вулицю міста

Які та де сме йдуть роботи розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основʼянському районі майстри комунального підприємства відновлюють мережі зовнішнього освітлення на вул. Свистунівській.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів.