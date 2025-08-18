    
18.08.2025  15:19   Дмитро Колонєй

Харківські ремонтники роблять комфортнішею вулицю міста

Які та де сме йдуть роботи розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основʼянському районі майстри комунального підприємства відновлюють мережі зовнішнього освітлення на вул. Свистунівській.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів.

 

Тэги:  ремонт, світло, харків
