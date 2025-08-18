Харківські ремонтники роблять комфортнішею вулицю міста

Які та де сме йдуть роботи розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основʼянському районі майстри комунального підприємства відновлюють мережі зовнішнього освітлення на вул. Свистунівській.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів.
