Незбудоване кафе: у харківського ділка відберуть ділянку в парку

Прокуратура хоче повернути харківській громаді землю.

Як повідомляє РЕДПОСТ , міська рада передала приватному підприємству земельну ділянку по вулиці Миру площею понад 0,1 га, для будівництва кафетерію з літнім майданчиком та облаштування входу до парку з подальшою експлуатацією об’єкта.

Відповідно до умов договору, будівництво мало бути завершено у встановлені строки, а орендар зобов'язувався отримати всі необхідні дозвільні документи, розпочати роботи та ввести об'єкт в експлуатацію. Прокуратура встановила, що підприємство не виконало визначені договором зобов'язання.

Такі дії суперечать вимогам договору, положенням Закону України «Про оренду землі», Земельного та Цивільного кодексів України.

Істотне порушення умов договору є підставою для його дострокового розірвання у судовому порядку. Невиконання орендарем зобов’язань щодо цільового використання земельної ділянки порушує права та інтереси територіальної громади як власника.

Бездіяльність підприємства фактично блокує можливість використання ділянки на користь громади. Повернення землі у комунальну власність відкриє шлях для реалізації проектів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, покращення благоустрою та зміцнення економічного потенціалу Харкова.

Прокуратура ініціювала судовий розгляд щодо повернення землі у комунальну власність Харкова

