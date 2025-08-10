    
10.08.2025  15:16   Дмитро Колонєй

Незбудоване кафе: у харківського ділка відберуть ділянку в парку

Прокуратура хоче повернути харківській громаді землю.

Відберуть ділянку в парку у ділка, який не виконав своїх зобов'язань: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, міська рада передала приватному підприємству земельну ділянку по вулиці Миру площею понад 0,1 га, для будівництва кафетерію з літнім майданчиком та облаштування входу до парку з подальшою експлуатацією об’єкта. 
 
Відповідно до умов договору, будівництво мало бути завершено у встановлені строки, а орендар зобов’язувався отримати всі необхідні дозвільні документи, розпочати роботи та ввести об’єкт в експлуатацію. Прокуратура встановила, що підприємство не виконало визначені договором зобов’язання.
 
Такі дії суперечать вимогам договору, положенням Закону України «Про оренду землі», Земельного та Цивільного кодексів України.
 
Істотне порушення умов договору є підставою для його дострокового розірвання у судовому порядку. Невиконання орендарем зобов’язань щодо цільового використання земельної ділянки порушує права та інтереси територіальної громади як власника.
 
 
Бездіяльність підприємства фактично блокує можливість використання ділянки на користь громади. Повернення землі у комунальну власність відкриє шлях для реалізації проектів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, покращення благоустрою та зміцнення економічного потенціалу Харкова.
 
Прокуратура ініціювала судовий розгляд щодо повернення землі у комунальну власність Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що підприємець, який нічого не побудував з обіцяного за 20 років, залишиться без ділянки землі.

 

