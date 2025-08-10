10.08.2025 13:12 Дмитро Колонєй

Через обстріл загарбників змінив шлях руху харківський поїзд

Як курсуватиме один з хакрівських потягів поінформували в Укрзалізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ворог обстріляв Дніпропетровщину. Через це кілька поїздів прямуватимуть із незначною затримкою.

Поїзди, які слідують на дільниці від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом і затримаються в межах години.

Поїзд №92 Одеса — Краматорськ і №824 Дніпро — Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд.

Залізничники продовжують відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.

Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20.