10.08.2025  13:12

Через обстріл загарбників змінив шлях руху харківський поїзд

Як курсуватиме один з хакрівських потягів поінформували в Укрзалізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог обстріляв Дніпропетровщину. Через це кілька поїздів прямуватимуть із незначною затримкою.
 
Поїзди, які слідують на дільниці від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом і затримаються в межах години.
 
Поїзд №92 Одеса — Краматорськ і №824 Дніпро — Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд. 
 
Залізничники продовжують відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.
 
Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20.
 
