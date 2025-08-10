10.08.2025 14:00
У Харкові судитимуть шпигуна росіян
Як чоловік працював на ворога у Харкові та області з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний мешканець Харківщини у березні–червні 2025 року через месенджер «Telegram» спілкувався із представником країни-агресорки та почав працювати на ворога:
отримав від «куратора»завдання щодо виявлення оборонних підприємств та військових об’єктів на території Харкова та області;
фотографував і передавав дані про завод в обласному центрі, прилеглі до нього залізничні колії, а також описував охорону і ситуацію на території;
направив детальні відомості про роботу блокпоста у регіоні, зокрема кількість силовиків і розташування їхніх транспортних засобів.
Правоохоронці викрили фігуранта, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
