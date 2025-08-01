01.08.2025 21:30 Дмитро Колонєй

У Харкові через удар окупантів постраждали люди (оновлено)

Стали відомі попередн наслідки ворожої атаки на Харків.

Як повідомяжє РЕДПОСТ, через влучання БпЛА типу «Молнія» в дерево поряд з будиноком. постраждали 10 людей, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики. Пʼятеро постраждалих шпиталізували, ще пʼятеро - отримали допомогу медиків на місці. Пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку. Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. На місці працюють усі відповідні служби.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що зафіксовано удар ворожим дроном «Молнія» по місту. БПЛА влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова.