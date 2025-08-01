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01.08.2025  20:51   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про удар окупантів по Харкову

Харків під атакою окупантів.

 

"Зафіксовано удар ворожим дроном «молнія» по місту. Деталі зʼясовуємо", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. Ворожий БпЛА  влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Новоплатонівці, де після ракетного удару загинули семеро людей, евакуюватися погодився лише один мешканець. 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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