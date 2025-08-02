    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня
02.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • ранок сухий – шість тижнів буде посуха;
  • якщо сьогодні йде дощ – весь місяць дощитиме, але зате картопля буде на славу;
  • день сонячний – до теплого вересня;
  • павук плете дрібну павутину – розіграється сильний вітер;
  • який сьогодні день – така й осінь буде;
  • якщо спека – осінь буде теплою і затяжною;
  • пішов дощ – осінь буде дощовою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 серпня 31.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 липня 30.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 