Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День буде емоційно насиченим і непередбачуваним. Інтуїція й удача підкажуть вірний шлях, а щирість у спілкуванні принесе неочікувані можливості.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
2 серпня став неофіційним Днем пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів та поколінь в Україні.
влажность:
давление:
ветер: