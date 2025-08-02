02.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

ранок сухий – шість тижнів буде посуха;

якщо сьогодні йде дощ – весь місяць дощитиме, але зате картопля буде на славу;

день сонячний – до теплого вересня;

павук плете дрібну павутину – розіграється сильний вітер;

який сьогодні день – така й осінь буде;

якщо спека – осінь буде теплою і затяжною;

пішов дощ – осінь буде дощовою.