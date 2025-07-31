31.07.2025 15:55

На Харківщині розшукували втікача на скутері

Чи сталося щось із дитиною на Харківщині, де її знайшли та за що притягнули до відповідальності матір розповіли правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 липня 2025 року до поліцейських звернулася матір, яка не могла знайти свого 15-річного сина, який вітк з дому на скутері та не виходив на зв’язок з 24 липня 2025 року. Правоохоронці перевірили друзів, закинуті будівлі, лісосмуги та найближчі села, де й знайшли підлітка-скутериста.

Правоохоронці пртянуи до відповідаьності матір хлопця за неналежне виконання батьківських обов’язківі. Складено протоколи про

невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та

керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом

З підлітком ювенальні інспектори провели профілактичну бесіду, аби запобігти подібним випадкам в майбутньому. Поліцейські закликають батьків бути уважними до емоційного стану своїх дітей, цікавитися їхнім колом спілкування та не залишати без уваги навіть незначні зміни у поведінці.

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