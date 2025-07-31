31.07.2025 16:29 Дмитро Колонєй

У харківській квартирі на Салтівці розводили небезпечних тварин

Тварини загрожували життю дитини, так сусідів у харківському будинку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, до мера Харкова Ігоря Терехова звернулися мешканці багатоквартирного будинку на вул. Гвардійців-Широнинців, 79-г. Згідно зі зверненням, мешканці однієї з квартир цього будинку розводили павуків-птахоїдів, цвіркунів, черв’яків і змій для продажу. Також в усіх інших квартирах під’їзду з’явилися мурахи.

Адміністрація Салтівського району та представники поліції виявили порушення, які створювали загрозу для здоров’я мешканців та суттєво порушували умови проживання сусідів.

«Особливе занепокоєння викликає той факт, що в цій квартирі проживає малолітня дитина, що може свідчити про неналежне її утримання. Вжито відповідних заходів для усунення виявлених порушень. Ситуація перебуває на контролі», - зазначили в райадміністрації.