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31.07.2025  16:29   Дмитро Колонєй

У харківській квартирі на Салтівці розводили небезпечних тварин

Тварини загрожували життю дитини, так сусідів у харківському будинку.

Загрожували життю дитини так сусідів по будинку небезпені тварини: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, до мера Харкова Ігоря Терехова звернулися мешканці багатоквартирного будинку на вул. Гвардійців-Широнинців, 79-г. Згідно зі зверненням, мешканці однієї з квартир цього будинку розводили павуків-птахоїдів, цвіркунів, черв’яків і змій для продажу. Також в усіх інших квартирах під’їзду з’явилися мурахи. 
 
Загрожували життю дитини так сусідів по будинку небезпені тварини: Новини Харкова
 
Загрожували життю дитини так сусідів по будинку небезпені тварини: Новини Харкова
 
Адміністрація Салтівського району та представники поліції виявили порушення, які створювали загрозу для здоров’я мешканців та суттєво порушували умови проживання сусідів. 
 
Загрожували життю дитини так сусідів по будинку небезпені тварини: Новини Харкова
 
Загрожували життю дитини так сусідів по будинку небезпені тварини: Новини Харкова
 
«Особливе занепокоєння викликає той факт, що в цій квартирі проживає малолітня дитина, що може свідчити про неналежне її утримання. Вжито відповідних заходів для усунення виявлених порушень. Ситуація перебуває на контролі», - зазначили в райадміністрації.
 
 
Тэги:  ігор терехов, тварини, харків, допомога, діти
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