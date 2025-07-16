    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Україні за минулу добу на водоймах загинуло 12 людей
16.07.2025  17:15   Віталій Хіневич

В Україні за минулу добу на водоймах загинуло 12 людей

Фатальні випадки зафіксовано в різних куточках країни – на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Полтавщині, Хмельниччині, Харківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Кіровоградщині та у Києві.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Лише за останню добу вода забрала життя 12 людей. Серед них – дитина 2016 року народження, яка потонула на пляжі «Аква Жур» у Харкові. 
 
З початку минулого року на водних об’єктах України загинуло 463 людини, з них – 41 дитина.
 
За останню добу вода забрала життя 12 людей.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Журавлівці потонув хлопчик.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловіка підозрюють у розповсюдженні наркотичної речовини 16.07 Надзвичайні події У Чугуївському районі сталася пожежа 15.07 Надзвичайні події Сільськогосподарські угіддя Харківщини продовжують очищати від мін
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 