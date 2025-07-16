16.07.2025 17:15 Віталій Хіневич

В Україні за минулу добу на водоймах загинуло 12 людей

Фатальні випадки зафіксовано в різних куточках країни – на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Полтавщині, Хмельниччині, Харківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Кіровоградщині та у Києві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Лише за останню добу вода забрала життя 12 людей. Серед них – дитина 2016 року народження, яка потонула на пляжі «Аква Жур» у Харкові.

З початку минулого року на водних об’єктах України загинуло 463 людини, з них – 41 дитина.

За останню добу вода забрала життя 12 людей.

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