В Україні за минулу добу на водоймах загинуло 12 людей

Фатальні випадки зафіксовано в різних куточках країни – на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Полтавщині, Хмельниччині, Харківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Кіровоградщині та у Києві.
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Залишатися вдома буде важко, адже виникне бажання спілкуватися та отримувати нові враження. Зірки радять провести день у компанії друзів, не зациклюючись на дрібницях.
У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.
Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.
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