16.07.2025 17:36 Дмитро Колонєй
У Харкові ліквідовують наслідки ударів росіян по цивільній інфраструктурі
Оперативна ситуація по Харкову та області на 16 липня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові профільні служби працюють на місці чергової атаки ворожих БпЛА — ліквідовують наслідки ударів по цивільній інфраструктурі Київського району.
-
На Ізюмському напрямку росіяни продовжують знищувати врожай — пошкоджено близько 30 гектарів пшеничних полів.
-
На Куп’янському напрямку йде відновлення водопостачання в Куп’янську, проте під постійними обстрілами це робити дуже важко.
Окупанти знову вдарили FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги в Куп’янську. Ворог цілеспрямовано атакує наші цивільні служби, зокрема медиків і рятувальників. Це суттєво ускладнює виконання гуманітарних і евакуаційних завдань.
ХОВА закликає жителів прифронтових територій евакуюватися. Ситуація вкрай небезпечна.
Минулої доби вдалося евакуювати 19 людей:
-
3 — з Куп’янська,
-
16 — із Борівської громади.
Станом на сьогодні в Куп’янську залишається 1 281 людина, з них 88 — на лівому березі. У Борівській громаді ще перебуває 1 671 особа.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0