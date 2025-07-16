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16.07.2025  17:36   Дмитро Колонєй

У Харкові ліквідовують наслідки ударів росіян по цивільній інфраструктурі

Оперативна ситуація по Харкову та області на 16 липня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові профільні служби працюють на місці чергової атаки ворожих БпЛА — ліквідовують наслідки ударів по цивільній інфраструктурі Київського району. 
 
  • На Ізюмському напрямку росіяни продовжують знищувати врожай — пошкоджено близько 30 гектарів пшеничних полів. 
 
  • На Куп’янському напрямку йде відновлення водопостачання в Куп’янську, проте під постійними обстрілами це робити дуже важко. 
 
Окупанти знову вдарили FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги в Куп’янську. Ворог цілеспрямовано атакує наші цивільні служби, зокрема медиків і рятувальників. Це суттєво ускладнює виконання гуманітарних і евакуаційних завдань.
 
ХОВА закликає жителів прифронтових територій евакуюватися. Ситуація вкрай небезпечна.
 
Минулої доби вдалося евакуювати 19 людей:
  • 3 — з Куп’янська,
  • 16 — із Борівської громади.
 
Станом на сьогодні в Куп’янську залишається 1 281 людина, з них 88 — на лівому березі. У Борівській громаді ще перебуває 1 671 особа.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий дрон атакував автомобіль медиків на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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