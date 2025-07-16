16.07.2025 17:36 Дмитро Колонєй

У Харкові ліквідовують наслідки ударів росіян по цивільній інфраструктурі

Оперативна ситуація по Харкову та області на 16 липня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові профільні служби працюють на місці чергової атаки ворожих БпЛА — ліквідовують наслідки ударів по цивільній інфраструктурі Київського району.

На Ізюмському напрямку росіяни продовжують знищувати врожай — пошкоджено близько 30 гектарів пшеничних полів.

На Куп’янському напрямку йде відновлення водопостачання в Куп’янську, проте під постійними обстрілами це робити дуже важко.

Окупанти знову вдарили FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги в Куп’янську. Ворог цілеспрямовано атакує наші цивільні служби, зокрема медиків і рятувальників. Це суттєво ускладнює виконання гуманітарних і евакуаційних завдань.

ХОВА закликає жителів прифронтових територій евакуюватися. Ситуація вкрай небезпечна.

Минулої доби вдалося евакуювати 19 людей:

3 — з Куп’янська,

16 — із Борівської громади.

Станом на сьогодні в Куп’янську залишається 1 281 людина, з них 88 — на лівому березі. У Борівській громаді ще перебуває 1 671 особа.