14.07.2025 09:30 Віталій Хіневич

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 667 ворожих боєприпасів

Над розмінуванням деокупованих територій працювали 52 піротехнічні розрахунки ДСНС, включаючи 29 машин механізованого розмінування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 124832 одиниці вибухонебезпечних предметів.

«Харківщина, на жаль, і досі залишається однією з найбільш замінованих областей України. Щодня наші відважні сапери ризикують життям, аби зробити рідну землю безпечною для кожного кроку», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram