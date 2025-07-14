14.07.2025 08:30 Віталій Хіневич

У Харківській області горіло поле із пшеницею

Протягом доби з 13 по 14 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 86 оперативних виїздів.



У Харківській області горіло поле із пшеницею



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Берестинському та Лозівському районах області.

Вдень російська авіація завдала чергового підступного удару — цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Великобурлуцької громади Куп’янський район.

Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. На щастя, жертв та постраждалих немає.

У м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки.

Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 69 га, наразі триває ліквідація 8 лісових пожеж у Ізюмському районі області.

13 липня о13:00 пожежу у Старовірівському лісництві неподалік села Миколаївка Старовірівської громади Берестинського району було ліквідовано.

Також сталася 1 пожежа на хлібному полі: у с. Шевченкове Куп’янського району горіло поле пшениці на площі 60 га.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ліквідовано всі пожежі , спричинені ворожими ударами.