14.07.2025 08:30 Віталій Хіневич
У Харківській області горіло поле із пшеницею
Протягом доби з 13 по 14 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 86 оперативних виїздів.
У Харківській області горіло поле із пшеницею
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Берестинському та Лозівському районах області.
Вдень російська авіація завдала чергового підступного удару — цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Великобурлуцької громади Куп’янський район.
Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. На щастя, жертв та постраждалих немає.
У м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки.
Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 69 га, наразі триває ліквідація 8 лісових пожеж у Ізюмському районі області.
13 липня о13:00 пожежу у Старовірівському лісництві неподалік села Миколаївка Старовірівської громади Берестинського району було ліквідовано.
Також сталася 1 пожежа на хлібному полі: у с. Шевченкове Куп’янського району горіло поле пшениці на площі 60 га.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові ліквідовано всі пожежі
, спричинені ворожими ударами.
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