14.07.2025 08:55 Віталій Хіневич
Харківщина на ранок 14 липня: оперативна інформація від ХОВА
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області.
У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки;
У с. Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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1 ракета (попередньо);
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7 КАБ;
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4 БпЛА типу «Шахед»;
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4 БпЛА типу «Герань-2»;
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1 БпЛА типу «Молнія»;
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4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
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у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), багатоквартирний будинок (с. Грушівка), горіла пшениця на корені (с. Шевченкове);
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у Берестинському районі горіла пшениця на корені (с. Красне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.
На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.
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