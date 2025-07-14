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14.07.2025  08:55   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 14 липня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки; 
 
У с. Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.
 
Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета (попередньо);
  • 7 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Шахед»;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), багатоквартирний будинок (с. Грушівка), горіла пшениця на корені (с. Шевченкове);
  • у Берестинському районі горіла пшениця на корені (с. Красне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене. 
 
На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили безпілотником по Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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