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21.06.2025  17:15   Віталій Хіневич

У Харкові знайшли авто, викрадене у Вільшанах: підозрюють 58-річного односельця

Днями до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Вільшани. Жінка повідомила про зникнення її автомобіля ВАЗ-2108.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За словами заявниці, транспортний засіб вона залишила біля будинку відчиненим разом з ключами всередині.
 
У ході проведених розшукових заходів поліцейські виявили розшукувану автівку в місті Харків. У скоєнні правопорушення правоохоронці викрили 58-річного односельця заявниці. З’ясувалося, що зловмисником виявився знайомим потерпілої.
 
Слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Тэги:  події, харків
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