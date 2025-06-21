У Харкові знайшли авто, викрадене у Вільшанах: підозрюють 58-річного односельця

Днями до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Вільшани. Жінка повідомила про зникнення її автомобіля ВАЗ-2108.
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День чудово підходить для творчості й романтики, але не для рутинних справ. Навіть дріб’язковий комплімент може зворушити до сліз, а невинна фраза – викликати шквал емоцій.
21 червня у Харкові від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Попри ясну ніч, вдень і ввечері очікується дощ.
Літнє сонцестояння 2025 року припадає на ранок 21 червня.
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