21.06.2025 17:15 Віталій Хіневич

У Харкові знайшли авто, викрадене у Вільшанах: підозрюють 58-річного односельця

Днями до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Вільшани. Жінка повідомила про зникнення її автомобіля ВАЗ-2108.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За словами заявниці, транспортний засіб вона залишила біля будинку відчиненим разом з ключами всередині.

У ході проведених розшукових заходів поліцейські виявили розшукувану автівку в місті Харків. У скоєнні правопорушення правоохоронці викрили 58-річного односельця заявниці. З’ясувалося, що зловмисником виявився знайомим потерпілої.

Слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у порушника ПДР виявили посвідчення водія з ознаками підробки.