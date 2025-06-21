21.06.2025 16:20

Ігор Терехов звернувся до випускників харківських шкіл



Ігор Терехов звернувся до випускників харківських шкіл



Побував на кожному випускному кожного з дев’яти районів міста.

Всі заходи проходили в укриттях, бо така вже харківська реальність. Але найголовніше, що, попри все, діти мали змогу, як колись, у мирні часи, відсвяткувати свій особливий день разом.

На долю одинадцятикласників справді випало чимало випробувань - війна, повітряні тривоги, навчання під землею… Але вони вистояли! І саме тому заслужили на справжнє свято - з радістю, танцями, блиском в очах.

Упевнений, що ці моменти назавжди впишуться в пам’ять учнів, їхніх батьків та вчителів як щось по-справжньому світле й незабутнє.

І кілька слів до вас, випускники!

Дорогі наші! Крокуйте в нове, доросле життя впевнено і з відкритим серцем. Вірте в себе, як ми віримо у вас, не бійтеся мріяти - у кого-кого, а у вашого незламного покоління точно все вийде!

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