На Харківщині безпілотник окупантів поранив трьох мирних жителів

7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено автомобілі.
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Варто креативно підходити до справ і не втрачати темпу. Слідкуйте за здоров’ям і не піддавайтесь апатії – це ключ до продуктивності.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем продовольчої безпеки.
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