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07.06.2025  17:30   Віталій Хіневич

На Харківщині безпілотник окупантів поранив трьох мирних жителів

7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено автомобілі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.
 
За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».
 
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня орієнтовно з 3:00 до 5:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по Харкову — наймасованішу з початку повномасштабної війни.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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