07.06.2025 17:30 Віталій Хіневич

На Харківщині безпілотник окупантів поранив трьох мирних жителів

7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено автомобілі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram