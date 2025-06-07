07.06.2025 16:20 Віталій Хіневич

Гасять пожежу та усувають наслідки: Ігор Терехов про ситуацію у місті після ворожого обстрілу

Комунальні служби та працівники ДСНС працюють над усуненням наслідків ранкової ворожої атаки в Харкові.



Гасять пожежу та усувають наслідки: Ігор Терехов про ситуацію у місті після ворожого обстрілу



Як повідомив сьогодні, 7 червня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, внаслідок обстрілів було пошкоджено 68 житлових будинків, чотири з яких - в Основ’янському районі, решта - в Київському, передає РЕДПОСТ.

Загалом було вибито близько 1,2 тис. вікон. Фахівці вже закрили половину контурів.

«На жаль, три людини загинули. Ще 22 особи звернулися по медичну допомогу. Зараз триває локалізація великої пожежі, яка сталася внаслідок вибухів. У Київському районі постраждало цивільне підприємство легкої промисловості. Жодних військових об’єктів там не було. За даними ДСНС, під завалами досі можуть перебувати люди», - зазначив мер.

Також він розповів, що в Основ’янському районі було зафіксовано «приліт» безпілотника у верхні поверхи житлового будинку, внаслідок чого був пошкоджений його конструктив.

«На місці вже працювали експерти. Нам необхідно зробити проєктно-кошторисну документацію. Працюємо, щоб якнайшвидше все відновити», - повідомив Ігор Терехов.

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