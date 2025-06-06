06.06.2025 16:30 Віталій Хіневич
Тернопільські піротехніки розміновують ліси Ізюмщини: виявлено "Пелюстку" і гранату Ф-1
Фахівці піротехнічного підрозділу з Тернопільщини не зупиняються у своїй надважливій роботі — вони щодня ризикують життям, аби зробити українську землю безпечнішою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Цього тижня вони працювали в Ізюмському районі Харківщини, на території Донецького лісництва, де обстежували мінералізовані смуги та лісові дороги на наявність вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами внаслідок бойових дій.
У ході робіт піротехніки виявили гранату Ф-1 та протипіхотну міну ПФМ-1С "Пелюстка", яка є особливо небезпечною через свою непомітність і здатність завдати тяжких каліцтв.
Обидва вибухонебезпечні предмети були знищені на місці методом контрольованого підриву.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині за добу сталося чотири пожежі
через російські атаки.
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