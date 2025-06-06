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06.06.2025  16:30   Віталій Хіневич

Тернопільські піротехніки розміновують ліси Ізюмщини: виявлено "Пелюстку" і гранату Ф-1

Фахівці піротехнічного підрозділу з Тернопільщини не зупиняються у своїй надважливій роботі — вони щодня ризикують життям, аби зробити українську землю безпечнішою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Цього тижня вони працювали в Ізюмському районі Харківщини, на території Донецького лісництва, де обстежували мінералізовані смуги та лісові дороги на наявність вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами внаслідок бойових дій.
 
У ході робіт піротехніки виявили гранату Ф-1 та протипіхотну міну ПФМ-1С "Пелюстка", яка є особливо небезпечною через свою непомітність і здатність завдати тяжких каліцтв.
 
Обидва вибухонебезпечні предмети були знищені на місці методом контрольованого підриву.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу сталося чотири пожежі через російські атаки. 
 
Тэги:  міни, харків
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