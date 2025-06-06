06.06.2025 16:30 Віталій Хіневич

Тернопільські піротехніки розміновують ліси Ізюмщини: виявлено "Пелюстку" і гранату Ф-1

Фахівці піротехнічного підрозділу з Тернопільщини не зупиняються у своїй надважливій роботі — вони щодня ризикують життям, аби зробити українську землю безпечнішою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Цього тижня вони працювали в Ізюмському районі Харківщини, на території Донецького лісництва, де обстежували мінералізовані смуги та лісові дороги на наявність вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами внаслідок бойових дій.

У ході робіт піротехніки виявили гранату Ф-1 та протипіхотну міну ПФМ-1С "Пелюстка", яка є особливо небезпечною через свою непомітність і здатність завдати тяжких каліцтв.

Обидва вибухонебезпечні предмети були знищені на місці методом контрольованого підриву.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу сталося чотири пожежі через російські атаки.