06.06.2025 15:50 Віталій Хіневич

Харків отримав 10 пасажирських автобусів від італійського міста Турин - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що це результат домовленостей, яких було досягнуто під час його візиту до Італії в березні цього року.



Харків отримав 10 пасажирських автобусів від італійського міста Турин - Ігор Терехов



«Вдячний губернаторові П’ємонту Альберто Чіріо та своєму колезі, меру Турина, Стефано Ло Руссо за готовність допомогти.

Автобуси вже готуються до відправки й невдовзі працюватимуть на міських маршрутах. У нинішніх умовах це надзвичайно важливо, адже ворог систематично обстрілює та знищує нашу транспортну інфраструктуру.

Нагадаю, що Харків вже отримує реальну підтримку у сфері громадського транспорту від багатьох європейських друзів - Нюрнберга, Брно, Пльзеня, а тепер ще й Турина. І саме ця допомога дозволяє нам зберігати доступність пересування містом для людей і забезпечувати той звичний ритм життя, до якого ми звикли, навіть в умовах війни», - сказав Ігор Терехов.

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