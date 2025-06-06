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06.06.2025  15:50   Віталій Хіневич

Харків отримав 10 пасажирських автобусів від італійського міста Турин - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що це результат домовленостей, яких було досягнуто під час його візиту до Італії в березні цього року.


Харків отримав 10 пасажирських автобусів від італійського міста Турин - Ігор Терехов
«Вдячний губернаторові П’ємонту Альберто Чіріо та своєму колезі, меру Турина, Стефано Ло Руссо за готовність допомогти.
 
Автобуси вже готуються до відправки й невдовзі працюватимуть на міських маршрутах. У нинішніх умовах це надзвичайно важливо, адже ворог систематично обстрілює та знищує нашу транспортну інфраструктуру.
 
Нагадаю, що Харків вже отримує реальну підтримку у сфері громадського транспорту від багатьох європейських друзів - Нюрнберга, Брно, Пльзеня, а тепер ще й Турина. І саме ця допомога дозволяє нам зберігати доступність пересування містом для людей і забезпечувати той звичний ритм життя, до якого ми звикли, навіть в умовах війни», - сказав Ігор Терехов.
 
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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