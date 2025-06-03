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03.06.2025  21:45   Віталій Хіневич

Ігор Терехов зустрівся з послом Чорногорії: що обговорювали

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 червня, провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Чорногорії в Україні Борянкою Симічевич.


Ігор Терехов зустрівся з послом Чорногорії: що обговорювали
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мер розповів про виклики, яке переживає місто у воєнні часи, руйнації та збитки, завдані російським агресором. Крім того, Ігор Терехов подякував народу Чорногорії за підтримку Харкова та всієї України.
 
«Загалом з початку війни в місті було пошкоджено близько 12 тисяч будівель, серед яких - житлові будинки, школи, лікарні, виробничі підприємства, об’єкти критичної інфраструктури. Більше 160 тисяч громадян залишилися без даху над головою. Зараз ми працюємо над відновленням всього того, що накоїв ворог. І ми дуже вдячні за гуманітарну, політичну, військову підтримку Чорногорії та, зокрема, нашого міста-побратима Цетинє. Ваша допомога дуже важлива для харків’ян», - наголосив міський голова. 
 
Зі свого боку Борянка Симічевич розповіла про вже реалізовані проєкти та наголосила на готовності до подальшої співпраці. 
 
«Харків і Цетинє - дуже схожі міста. Це перші столиці своїх країн, це осередки культурної спадщини. У Цетинє організовують багато заходів, присвячених Харкову. Також уже тричі діти з Харкова їздили до Чорногорії на оздоровлення. Ми вдячні за співпрацю та впевнені, що в подальшому будемо реалізовувати ще більше спільних ініціатив», - підкреслила Борянка Симічевич. 
 
Також сьогодні відбувся прийом за участі представників дипломатичного корпусу Чорногорії, міської ради, харківських підприємців. Під час заходу Ігор Терехов розповів про перейменування у місті двох топонімів - провулку Чорногірського (раніше - провулок Краснодарський 2-й) і вулиці Цетинської (колишня вулиця Кромська).
 
«Ці перейменування - не просто зміна назви. Це жести вдячності, взаємоповаги й визнання тих теплих, побратимських зв’язків, які склалися між Харковом і Цетинє. Під час війни ці стосунки зміцнилися ще більше. Зараз Харків - це форпост України, і для нас дуже важлива підтримка наших партнерів», - зазначив мер.
 
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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