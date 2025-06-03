03.06.2025 21:45 Віталій Хіневич

Ігор Терехов зустрівся з послом Чорногорії: що обговорювали

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 червня, провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Чорногорії в Україні Борянкою Симічевич.



Ігор Терехов зустрівся з послом Чорногорії: що обговорювали



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер розповів про виклики, яке переживає місто у воєнні часи, руйнації та збитки, завдані російським агресором. Крім того, Ігор Терехов подякував народу Чорногорії за підтримку Харкова та всієї України.

«Загалом з початку війни в місті було пошкоджено близько 12 тисяч будівель, серед яких - житлові будинки, школи, лікарні, виробничі підприємства, об’єкти критичної інфраструктури. Більше 160 тисяч громадян залишилися без даху над головою. Зараз ми працюємо над відновленням всього того, що накоїв ворог. І ми дуже вдячні за гуманітарну, політичну, військову підтримку Чорногорії та, зокрема, нашого міста-побратима Цетинє. Ваша допомога дуже важлива для харків’ян», - наголосив міський голова.

Зі свого боку Борянка Симічевич розповіла про вже реалізовані проєкти та наголосила на готовності до подальшої співпраці.

«Харків і Цетинє - дуже схожі міста. Це перші столиці своїх країн, це осередки культурної спадщини. У Цетинє організовують багато заходів, присвячених Харкову. Також уже тричі діти з Харкова їздили до Чорногорії на оздоровлення. Ми вдячні за співпрацю та впевнені, що в подальшому будемо реалізовувати ще більше спільних ініціатив», - підкреслила Борянка Симічевич.

Також сьогодні відбувся прийом за участі представників дипломатичного корпусу Чорногорії, міської ради, харківських підприємців. Під час заходу Ігор Терехов розповів про перейменування у місті двох топонімів - провулку Чорногірського (раніше - провулок Краснодарський 2-й) і вулиці Цетинської (колишня вулиця Кромська).

«Ці перейменування - не просто зміна назви. Це жести вдячності, взаємоповаги й визнання тих теплих, побратимських зв’язків, які склалися між Харковом і Цетинє. Під час війни ці стосунки зміцнилися ще більше. Зараз Харків - це форпост України, і для нас дуже важлива підтримка наших партнерів», - зазначив мер.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram