03.06.2025 21:15 Віталій Хіневич

Європейський інвестиційний банк продовжить підтримку Харкова

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 червня, провів робочу зустріч з головою регіонального представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у країнах Східної Європи Крістіною Мікуловою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Сторони обговорили реалізацію поточних інфраструктурних проєктів та подальшу співпрацю в умовах війни.

Під час візиту представники банку ознайомилися з роботою харківського метро, а також оглянули зруйновані ворожими обстрілами мікрорайони Північної Салтівки.

Ігор Терехов підкреслив критичну важливість метрополітену для Харкова та наголосив на необхідності його розширення та модернізації.

«Ваш візит має велике значення для нас. Ми розраховуємо на подальшу співпрацю. Незважаючи на війну, ми приділяємо велику увагу розвитку транспорту. Метрополітен - це основний перевізник у місті. Ми вдячні ЄІБ за постійну підтримку та хочемо будувати нові станції метро. Європейський інвестиційний банк - це наш стратегічний партнер, з яким ми пов’язуємо реалізацію головних інфраструктурних проєктів і зараз, і після завершення війни», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу Крістіна Мікулова наголосила на пріоритетах ЄІБ, зокрема на розвитку сталої енергетики та екологічного транспорту.

«Для нас честь бути партнером Харкова. Ми тут разом з нашими колегами, щоб обговорити наступні можливості співпраці. Зелений міський транспорт є одним із основних напрямків підтримки ЄС. Ми розуміємо важливість харківського метро і відкриті до розгляду варіантів внесення відповідних проєктів до програм фінансування під гарантії», - зазначила Крістіна Мікулова.

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