Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 червня буде хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
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У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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