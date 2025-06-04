04.06.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Час ефективно виконувати рутинну роботу та вирішувати старі завдання. В особистому житті дійте просто і впевнено – це дасть результат.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде налаштований безкомпромісно: все чи нічого. Він буде ясно бачити мету, прагнути до неї, і це знайде відображення у його вимогливості до себе та до оточуючих. Не дивно, якщо весь день Овен відчуватиме невдоволення, критикуючи та підхльостуючи тих, хто перебуває з ним поряд. З погляду Овна, він просто хоче, щоб справи просувалися добре, а ось з погляду оточуючих – експлуатує та командує. Втім, завдяки такому підходу, Овен дійсно може досягти багато чого. Але тільки не у стосунках із людьми.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні Телець може відчути брак ініціативності. Яких би цілей він не ставив перед собою, до їх реалізації може так і не дійти. Щоб день не пройшов даремно, Тельцю варто уникати покладання на власну активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому і йти в його фарватері, тоді все влаштується само собою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Емоції Близнюків сьогодні нарешті вирвуться на волю. Почуття можуть запаморочити голову не тільки їм, а й оточуючим. Однак позитивне забарвлення цих емоцій дозволить уникнути обережності. Сьогодні Близнюки мають можливість відірватися на повну.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раки можуть зіткнутися з незапланованими придбаннями та витратами. Зірки схиляють їх підходити до фінансових питань вдумливо та обачно. Покупки навряд чи обернуться діркою в бюджеті, а користь від них буде значною.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні варто стати ковалями свого щастя, і не тільки свого. Оточуючі будуть тягнутися до них, віддаючи ініціативу в їх руки. Позитивні емоції Лева будуть заразливими, а його задуми і плани цікавими. День сприятливий для нових знайомств і реалізації задумів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні у Діви є всі шанси досягти бажаного. Добившись свого, вона не випустить це зі своїх рук. Не варто заважати Діві, оскільки вона не зупиниться ні перед чим у досягненні мети. Уникнути конфлікту з нею можна, просто не стаючи на її шляху.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези повинні приймати рішення трохи швидше. День принесе чимало щасливих шансів у справах і коханні, але через довгі роздуми вони можуть втратити ці можливості. Не варто забувати: надто багато думати шкідливо, потрібно діяти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони сьогодні мають шанс витратити свої гроші з розумом. Можливо, їм доведеться обійти всі магазини в окрузі і провести чимало часу перед прилавками. Однак куплені речі будуть корисними і відповідатимуть ідеальному співвідношенню ціни та якості.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці сьогодні отримають можливість блиснути своїми талантами. Перегинати палку не варто, адже однієї вдалої думки чи жарту може бути достатньо, щоб привернути до себе увагу. Цей день підходить для зав'язування корисних знайомств і пошуку спонсорів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги сьогодні можуть не втриматися від спокуси купити щось нове для дому. Щоб уникнути надмірних витрат, варто менше звертати увагу на рекламу і поради друзів. Довірливість Козерогів до реклами може виходити за всі розумні рамки і виснажувати гаманець.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Неорганізованість може завадити Водоліям здійснити свої плани. Більше того, вона буде плутати карти не тільки їм, а й оточуючим. Оточуючі не подякують за це, тому краще зосередитися на власних справах і навести в них лад.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам варто уважно дивитися собі під ноги, оскільки можливість знайти гроші дуже висока. Крім того, у них є шанс обернути будь-яку справу на свою вигоду. Використовуючи красномовство, Риби можуть знайти союзників і спонсорів для своїх починань.