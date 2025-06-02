02.06.2025 19:20 Віталій Хіневич

Погодні умови травня в Харківській області: синоптики підбили підсумки

21 – 22 травня, у строки близькі до звичайних, відбувся перехід середньодобової температури повітря через +15° у бік підвищення по всій території Харківської області, тобто розпочалася метеорологічне літо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У більшості днів місяця агрометеорологічні умови для вегетації всіх сільськогосподарських культур були переважно задовільними.

Відсутність ефективних опадів, високі денні температури та низька відносна вологість повітря створювали наприкінці місяця умови для суховійних явищ, що призводило до висихання та ущільнення верхніх шарів ґрунту, ускладнювалися умови для початкового розвитку пізніх сільськогосподарських культур.

В кінці третьої декади травня, в строки дещо раніше середніх багаторічних, у озимини розпочалося колосіння та цвітіння колосу.

У ячменю тривав ріст стебла та формувався колос, у гороху відмічали появу суцвіть, на окремих полях центрального району – початок цвітіння, гречку сіяли, на раніше засіяних площах з’явилися сходи.

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