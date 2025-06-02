02.06.2025 18:50 Віталій Хіневич

У Харкові до програми підтримки бізнесу приєднався ще один банк

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку розпочав співпрацю з АТ «СЕНС БАНК» у межах міської програми часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами для підприємців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На сьогодні департамент також співпрацює з АТ «Ощадбанк» і ПАТ «БАНК ВОСТОК».

«Розширення кола банків-партнерів дозволить підприємцям мати більший вибір кредитних установ і спростить доступ до фінансування», - зазначила директор департаменту Вікторія Китайгородська.

Згідно з Програмою підтримки розвитку підприємництва в Харкові, частковій компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами до 3 млн грн, залученими для реалізації бізнес-проєктів терміном до 5 років. Компенсація становить 50% від суми відсотків, сплачених позичальниками за звітний місяць, і може поєднуватися з державною підтримкою за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

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