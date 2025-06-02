02.06.2025 17:00 Віталій Хіневич

У травні через удари країни-агресора по Харкову були пошкоджені 204 житлових будинки – Ігор Терехов

Комунальні служби закрили майже 3 тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Учора ми говорили про кількість ворожих атак. Сьогодні - про наслідки, які вони залишають після себе.

У травні через удари країни-агресора по Харкову були пошкоджені 204 житлових будинки. З них 101 - багатоповерхівки, ще 103 - приватні оселі.

Комунальні служби закрили майже 3 тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів.

Але ворог б’є не тільки по житлу. Під атаками були великі й малі підприємства. Зокрема, тролейбусне депо, ринок «Барабашово», типографія та інші бізнеси, а також соціальні обʼєкти. А це - наші робочі місця, наш транспорт, наш щоденний ритм життя.

Роботи багато, але вона триває. І поки ворог продовжує нищити - ми продовжуємо відновлювати!», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова з’ясовують тип ракет, якими рф обстріляла Київський район.