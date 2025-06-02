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02.06.2025  17:29   Рита Парфенова

«Нічні концерти» KharkivMusicFest присвятять Миколі Бажану

4 червня KharkivMusicFest запрошує на музично-поетичний перформанс у пам’ять про Миколу Бажана. Захід об’єднає поезію, музику та живий діалог із творчістю митця, якому цьогоріч виповнюється 120 років.

4 червня в Харкові відбудеться музично-поетичний вечір «Нічні концерти»

KharkivMusicFest наближається до фіналу – 4 червня в центрі Харкова відбудеться одна з найатмосферніших подій фестивалю: «Нічні концерти», присвячені 120-річчю з дня народження українського поета, перекладача та інтелектуала Миколи Бажана, передає РЕДПОСТ.

Назву вечору дав однойменний цикл віршів Бажана, що увійшов до його нещодавно виданої збірки у видавництві Vivat. Її упорядкувала літературознавиця Альона Артюх, а передмову написав Сергій Жадан.

У програмі – поетичні читання та жива музика. Вірші звучатимуть у виконанні Сергія Жадана й Наталії Цимбал. Про постать Бажана говоритимуть літературознавиці Ярина Цимбал та Юлія Ніколаєвська, яка також є програмною директоркою фестивалю.

Музичний супровід забезпечать:

  • Камерний академічний хор ім. В. С. Палкіна (диригент Андрій Сиротенко),
  • Ігор Чернявський (скрипка),
  • Станіслав Калінін (фортепіано),
  • Мар’яна Чернявська (віолончель),
  • Юлія Радкевич (сопрано),
  • Олександр Кулик (гітара).

У концерті прозвучать твори Миколи Леонтовича, Яна Сібеліуса, Едіт Піаф, Ейтора Віла-Лобоса та Бориса Лятошинського.

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«Для нас важливо не лише згадати Бажана, а й прожити його разом. Його поезія – про темряву, про відповідальність, про музичність людського буття. Саме це ми хочемо передати слухачам», – каже Юлія Ніколаєвська.

Цікаво, що у 1930-х Микола Бажан переклав «Божественну комедію» Данте, а пізніше його навіть номінували на Нобелівську премію. Однак у радянські часи його ім’я часто викреслювали зі списків – він залишився «вічним викресленим».

Участь у події безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. Місця проведення облаштовані відповідно до вимог безпеки. Детальна програма – на офіційній сторінці фестивалю.

Тэги:  kharkivmusicfest, харків
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